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НовостиЭкономика29 июля 2026 7:24

Участок важной дороги через четыре района отремонтировали в Алтайском крае

На работы потратили почти 100 млн рублей
Александр Коровниченко
Отремонтированный участок

Отремонтированный участок

Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае завершили ремонт участка дороги «Рубцовск – Угловское – Михайловское», связывающего четыре района. Дорожники Юго-Западного ДСУ обновили 3 км трассы с 83 по 86 км за 98,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтраса региона.

На участке выполнены фрезерование старого покрытия, укрепление основания цементом по технологии ресайклинга и укладка двух слоев нового асфальтобетона. Нанесена износостойкая разметка из термопластика.

Эта трасса является главным транспортным коридором для жителей четырех районов, обеспечивая доступ к больницам, школам и краевому центру. В прошлом году в рамках нацпроекта также обновляли участки этой дороги в Угловском и Рубцовском районах.

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