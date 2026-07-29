Участок важной дороги через четыре района отремонтировали в Алтайском крае

Отремонтированный участок Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае завершили ремонт участка дороги «Рубцовск – Угловское – Михайловское», связывающего четыре района. Дорожники Юго-Западного ДСУ обновили 3 км трассы с 83 по 86 км за 98,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтраса региона.

На участке выполнены фрезерование старого покрытия, укрепление основания цементом по технологии ресайклинга и укладка двух слоев нового асфальтобетона. Нанесена износостойкая разметка из термопластика.

Эта трасса является главным транспортным коридором для жителей четырех районов, обеспечивая доступ к больницам, школам и краевому центру. В прошлом году в рамках нацпроекта также обновляли участки этой дороги в Угловском и Рубцовском районах.

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