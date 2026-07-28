В центре Барнаула частично перекроют улицу Гоголя из-за реконструкции водопровода

Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле вводят временные ограничения движения в центре города в связи с реконструкцией водопровода на улицах Максима Горького и Гоголя. Там обновят участок водопровода диаметром 200 мм и протяжённостью 200 метров, сообщили в мэрии

Ограничения будут вводить поэтапно. С 29 июля частично перекроют движение по улице Гоголя — от Максима Горького до проспекта Комсомольского. С 8 по 15 августа ограничат движение на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Гоголя — для монтажа камер и колодцев.

Все работы по реконструкции, включая восстановление благоустройства, планируют завершить к 28 августа. Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.