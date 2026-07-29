ВТБ оценил рынок криптовалют в десятки миллиардов рублей и готовится к борьбе за клиента

Несколько крупнейших российских банков уже приступили к формированию инфраструктуры для торговли криптовалютой в регулируемом поле, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, речь идет о создании полноценной экосистемы, включающей покупку, продажу, хранение и учет цифровых активов.

Соответствующий профильный закон вступает в силу с 1 сентября, а остальные нормативные акты ожидаются к концу года.

Главным фактором успеха на новом рынке станет скорость и качество предлагаемых решений. «Кто наиболее оперативно предложит качественный клиентский путь, тот и сможет претендовать на значимую часть рынка, прежде всего, комиссионных доходов», — сказал Пьянов журналистам.

Потенциал нового направления он оценивает в несколько десятков миллиардов рублей. При этом, по оценкам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, ежедневный оборот криптовалют в России уже достигает 50 млрд рублей.

Полноценное функционирование регулируемого крипторынка, по прогнозам экспертов, начнется в 2027 году, когда заработают ключевые нормы закона, в том числе о лицензировании посредников. На текущий год банки не ожидают значительного материального влияния, сосредоточившись на инвестициях в развитие инфраструктуры. «В этом году пока банки будут инвестировать в проекты по формированию такой инфраструктуры», — резюмировал Пьянов.