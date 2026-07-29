Аномальная жара возвращается в Алтайский край

Жара возвращается Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июля по 5 августа в Алтайском крае ожидается аномальная жара, температура поднимется до +30 градусов и выше. Уже объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупредил региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, уже 29 июля столбик термометра поднимется до +30 градусов. На большинстве территорий региона пройдут кратковременные дожди с грозами, а в восточных районах возможны интенсивные осадки.

Конец июля тоже будет жарким: 30 и 31 июля температура будет колебаться от +26 до +31 градуса. В эти дни также ожидаются дожди с грозами.

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