В Барнауле за пять дней количество осадков превысило месячную норму

Некоторые улицы подтапливало во время ливней Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле после продолжительной жары, которая длилась практически с начала лета, начался период дождей. Всего лишь за неделю выпало больше месячной нормы осадков. К каким последствиям привела непогода и какой прогноз ждет барнаульцев на этой неделе, обсудили на совещании в администрации краевой столицы.

105% месячной нормы

С 22 по 26 июля выпало 40,6 мм осадков, а с начала месяца – 75,6 мм. Это 105% от месячной нормы, которая составляет 72 мм. За этот период зарегистрировано 145 происшествий: отключался свет, подтапливало дороги и жилые дома, также фиксировались повреждения кровель и падения деревьев на автомобили.

Как рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Барнаула Андрей Нейман, основной удар стихии пришёлся на 25 июля. За сутки зафиксировано 96 происшествий. Два из них отнесли к социально значимым. В Индустриальном районе на частный дом рухнула кровля с соседнего административного здания – повреждены перекрытие и крыша. В Октябрьском районе на улице 1-й Западной из-за падения дерева повреждена газовая труба. В итоге без газа остались девять многоквартирных домов. Сейчас ремонт завершён, идёт запуск газа.

На данный момент в работе остаются 30 объектов. Жертв и пострадавших нет.

Прогноз погоды в Барнауле

По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится и на этой неделе. Осадки ожидаются все дни, кроме воскресенья. Днём температура составит +24...+32 градуса, ночью +13...+18 градусов.

Вячеслав Франк поблагодарил городские службы за оперативную работу в условиях непогоды и поручил сохранять высокий темп реагирования на изменения обстановки и обращения граждан.

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