На Алтае мужчина испугался, что у него нашли наркотики и проглотил сверсток

Полицейские задержали мужчину, когда он переходил ж/д пути Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время оперативно-профилактических мероприятий в Алтайском крае транспортные полицейские остановили местного жителя, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. И оказалось, что у него был сверток с неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После обнаружения сверстка, мужчина испугался и проглотил его. Гражданина срочно доставили в больницу, где врачи извлекли из его желудка синий свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.

Мужчина признался, что купил запрещённое вещество через интернет для личного употребления. Против него возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

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