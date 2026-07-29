Суд освободил от наказания жителя Новоалтайска после драки с сыном депутата АКЗС

Суд вынес решение Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалтайске суд признал местного жителя виновным в причинении легкого вреда здоровью сына депутата Алтайского Заксобрания Людмилы Клюшниковой, Сергея Назаренко, и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Но мужчина освобожден от наказания из-за истекшего срока давности уголовного преследования. Об этом сообщает «Банкфакс».

Конфликт произошел в мае 2024 года, когда мужчина шел домой и якобы был сбит машиной сына Клюшниковой. После этого завязалась драка. Удар машиной был слабый. Людмила Клюшникова, напротив, заявляла, что ее сын не был виновником ДТП и пострадал от агрессивного поведения мужчины.

В 2025 году суд уже обязал мужчину и его друга выплатить Клюшниковой компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей за оскорбления, высказанные во время конфликта. Депутат вместе с мужем приехали в тот день на место происшествия.

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