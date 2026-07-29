Очередной аварийный дом сносят в Барнауле в микрорайоне Поток

Дом сносят Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле начался снос аварийного дома на улице Чудненко, 8 в микрорайоне Поток. Застройщик ГК «Союз» уже демонтировал часть окон и дверей, очистил территорию и приступил к разборке здания. Об этом сообщает «Толк».

Этот дом был построен в 1950 году и был признан аварийным в 2022 году. Эксперты нашли тогда трещины в фундаменте и стенах, разрушение кладки и крыши. Капитальный ремонт был признан нецелесообразным.

Снос дома на Чудненко, 8 входит в проект комплексного развития территории. Девелопер планирует завершить работы к началу августа. Ранее компания уже снесла аварийные дома на улицах Смирнова, 83, Западная 1-я, 10 и Петра Сухова, 67.

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