Власти Барнаула ищут подрядчика для круглогодичной уборки территорий

Уборка должна вестись круглогодично Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле объявили тендер на уборку 11 территорий от снега и мусора на сумму 12,5 млн рублей. Контракт будет действовать с 1 января 2027 по 30 апреля 2028 года. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на сайт ЕИС «Закупки».

Подрядчик должен убирать снежно-ледяной покров, сосульки, подметать, очищать от мусора, поливать территории, стричь газоны и кустарники. Осенью необходимо убирать опавшие листья и мыть тротуары. Работы будут выполняться вручную и с использованием техники. Уборка должна проводиться ежедневно с 06:00 до 20:00.

Заявки на участие принимают до 6 августа, победителя определят 10 августа. Адреса уборки: ул. Мерзликина, 7; ул. Гоголя, 48; ул. Георгия Исакова, 230/2; ул. Ползунова, 45; ул. Короленко, 65; ул. Пушкина, 66А; пр. Социалистический, 116Г; Павловский тракт, 124Б; ул. Сизова, 43Г; ул. Малахова, 118Б; пр. Ленина, 6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С «рубинами» и свечами: какой будет новогодняя елка в Барнауле в 2027 году