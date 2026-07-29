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НовостиПроисшествия29 июля 2026 3:59

Жительница Рубцовска потеряла деньги после советов аналитика-мошенника

Женщина лишилась 380 тысяч рублей
Александр Коровниченко
Возбужденно уголовное дело

Возбужденно уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске 46-летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв 380 тысяч рублей при попытке заработать на бирже. В конце мая 2026 года она нашла в интернете объявление о возможности инвестирования и оставила свои данные. Ей написал мужчина, представившийся финансовым аналитиком, и предложил помощь в обучении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Следуя указаниям мужчины, женщина установила приложение и перевела деньги на указанные счета. Когда она попыталась вывести средства, мошенник заблокировал операцию и потребовал пригласить нового пользователя. Женщина выполнила это условие, но после этого её аккаунт был заблокирован, а связь с мошенником прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Полиция предупреждает о необходимости быть бдительными при общении с неизвестными инвесторами в интернете.

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