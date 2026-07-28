Завели уголовное дело о невыплате 20 млн рублей зарплаты работникам «Алтайхолода»

Прокуратура заявила иски о погашении долга Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам ООО «Алтайхолод». Об этом сообщают пресс-службу СК и прокуратуры Алтайского края.

Предприятие занимается производством мороженого. По данным следствия, С апреля по июнь 2026 года руководство компании не выплатило зарплату 239 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 20 млн рублей,

Прокуратура заявила иски о погашении долга. Директора организации привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Следователи проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и восстановления нарушенных прав работников. Расследование и погашение задолженности находятся на контроле прокуратуры.