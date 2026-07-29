Банки повышают ставки по вкладам на длинные сроки

Объём средств населения в российских банках в июне увеличился на 0,3% (0,2 трлн руб.), следует из данных ЦБ. На этом фоне участники рынка стремятся привлечь вкладчиков, предлагая зафиксировать повышенную доходность на длинные сроки — до того, как снижение ключевой ставки потянет проценты по депозитам вниз.

«На фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки мы считаем, что сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более, ведь она практически сравнялась с доходностью по коротким срокам. Размещение средств «вдолгую» позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений ЦБ. Оптимальная стратегия сейчас – диверсифицировать свои сбережения по срокам: на фундаментальные цели зафиксировать ставку на длительный срок, на срочные цели – открыть короткий депозит или накопительный счет», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«Клиенты корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом», — добавил Охорзин. Сам банк в июне нарастил портфель розничных пассивов более чем на 1,5% — выше общерыночного темпа.

По прогнозу экспертов, по итогам 2026 года совокупный объём привлечённых средств в банковской системе вырастет на 10% и превысит 72 трлн руб. Тренд на «длинные деньги» усиливается — вкладчики всё активнее пользуются моментом до очередного витка смягчения денежно-кредитной политики.