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НовостиОбщество29 июля 2026 2:45

В Алтайском крае отменили фестиваль «Земляки» памяти Михаила Евдокимова

Часть мероприятий все же состоится
Александр Коровниченко
Фестиваль в этом году не состоится

Фестиваль в этом году не состоится

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в Алтайском крае не состоится фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки». Об этом сообщили на сайте администрации Смоленского района.

«В связи с подготовкой к 70-летнему юбилею М. С. Евдокимова, который состоится в 2027 году, проведением работ по ремонту малой сцены, дефицитом ГСМ фестиваль народного творчества и спорта имени М. С. Евдокимова «Земляки» в 2026 году проводиться не будет», - сообщили власти.

Несмотря на это, мероприятия, посвященные памяти Михаила Евдокимова, все же пройдут. 7 августа в 12:00 на кладбище в поселке Верх-Обский состоится панихида. После этого пройдут детские конкурсы и вечер памяти.

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