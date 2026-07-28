«Горящего человека» перенесли? Участники фестиваля «Сибирский Burning Man» в Барнауле добиваются возврата денег за билеты

Такое чучело сжигали в прошлом году на фестивале. Скриншот telegram-канал «Sибирский Burning man»

Еще 18 июля под Барнаулом должен был пройти фестиваль «Сибирский Burning Man». Однак, мероприятие не состоялось и перенесено на неопределенный срок. В редакцию «КП»-Барнаул» обратились люди, которые планировали приехать на фестиваль, заплатили деньги, просят возврата, но пока их просьбы игнорируются. Подробнее – в нашем материале.

Что за фестиваль?

Название и идею фестиваля Burning Man («горящий человек» с английского языка) организаторы позаимствовали за рубежом. Он проходит в американском штате Невада.

Сибирский импортозамещенный фестиваль хотели изначально устроить в Республике Алтай, но позже перенесли в Алтайский край, под Барнаул. По задумке организаторов на острове Малый Гоньбинский должен был появиться целый временный город, где встретятся художники, музыканты, предприниматели и путешественники.

В программе озвучивалось создание арт-объектов, перфомансы, огненные шоу, лекции, мастер-классы и концерты. Кульминацией должно было стать сожжение огромного чучела, как и в оригинальном американском фестивале. В прошлом году на «Сибирском Burning Man’е» чучело было высотой 10 метров.

Бензин виноват?

Но, как оказалось 18 июля фестиваль не прошел. А за два дня до этого в официальной группе события появилось такое сообщение:

«Друзья, вынуждены сообщить, что проведение SBM 2026 откладывается. Причина — обстоятельства непреодолимой силы и текущая ситуация с топливом. В таких условиях организовать мероприятие на нужном уровне и обеспечить комфорт для участников невозможно. Мы понимаем, что многие ждали это событие, строили планы и готовились. Нам тоже непросто принимать такое решение, но сейчас безопасность и нормальные условия проведения — важнее всего. Все билеты сохраняйте — они будут действительны», - написали организаторы.

Но, вероятно, что на перенос повлияли другие факторы. А именно - обращения в «Народный фронт».

«Народный фронт обратился в МЧС и полицию с просьбой отменить опасное мероприятие. И результат не заставил себя ждать», - сообщали тогда в пресс-службе общественной организации.

Опасным мероприятие явно посчитали из-за шоу с огнем. И состоится ли фестиваль в другое время – не известно.

«У меня бухгалтер в Москве»

В день, когда должен был пройти фестиваль, появилось сообщение, где всех участников уверяли, что 100% оплаты за билеты вернут. Надо только написать и попросить возврат.

«Деньги на счету есть. А тем, кто не теряет надежду, что всё наладится, и мы по-любому зажжём, спасибо за поддержку, билеты будут действительны, сохраняйте id», - говорится в сообщении.

Билеты, кстати, продавались по цене 1500 рублей. Всего возможных участников предполагалось около 300. Один из них обратился в «КП»-Барнаул». Мужчина оплатил три билета. И уже был готов выезжать из Омска в Барнаул, но перед самой поездкой узнал о том, что фестиваль в запланированные сроки не пройдет. Он обратился с просьбой о возврате денег к организаторам. Почти неделю не было никакого ответа. И вот недавно организатор написал:

«Бухгалтер работает удаленно в Москве. Техзадание скинуто. Как будет механизм возврата, я сообщу».

В комментариях официальной группы мероприятия люди пишут:

«Написала три дня назад, и тишина у вас»;

«Пост о возврате денежных средств есть, а возврата нет».

Издание «КП»-Барнаул» попыталось связаться с организаторами, но указанный в группе телефон находится вне зоны доступа. Контакт, указанный для связи в телеграм, пока не ответил.

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