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НовостиПроисшествия28 июля 2026 14:29

Житель Бийска оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление сотрудника ГИБДД

Мужчина выругался в адрес инспектора во время проверки документов и объяснил это ненавистью к полиции
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Молодой человек рассчитывал, что полицейские проигнорируют его высказывание

Молодой человек рассчитывал, что полицейские проигнорируют его высказывание

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов. После того как инспектор вернул документы водителю и отошёл, пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обругал его грубой нецензурной бранью. За оскорбление представителя власти в отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Молодой человек рассчитывал, что полицейские проигнорируют его высказывание, и пояснил, что ненавидит полицию из-за ранее изъятого у него водительского удостоверения. Перед инспектором мужчина извинился.

Мировой судья судебного участка №12 Бийска назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за публичное оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Приговор вступил в законную силу.