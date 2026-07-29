В Барнауле не нашлось желающих обслуживать автобусы за 7,8 миллионов рублей

Автобусы НефАЗ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульский «Горэлектротранс» не смог с первого раза найти подрядчика для обслуживания автобусов большой вместимости. Об этом сообщает «Толк».

Аукцион на сумму 7,8 млн рублей не состоялся, так как на него подал заявку только один участник. Пока что повторные торги не объявлены.

Организация планировала заключить контракт на ремонт 41 автобуса модели НефАЗ по мере необходимости до 31 августа 2027 года. По условиям проекта, исполнитель должен предоставлять услуги в течение одного дня, определённого по заявке заказчика, которая должна быть подана за три рабочих дня до даты технического обслуживания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Барнаула ищут подрядчика для круглогодичной уборки территорий