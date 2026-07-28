Более 240 легкоатлетов вышли на старт забега «Прочный сплав» в Заринске

Предоставлено "КП"

Забег любителей спорта и здорового образа жизни "Прочный сплав" в третий раз прошел в Заринске. Организатором мероприятия, посвященного Дню города и Дню металлурга, выступил фонд "Милосердие".

Соревнования по бегу среди жителей Заринска и Алтайского края прошли по маршруту от спортивного комплекса "Олимп" до улицы Металлургов. Для бегунов организовали пять дистанций: 400, 800 метров, 2, 4 и 6 километров. Поучаствовали в них в этом году 107 детей и 138 взрослых. В борьбе за главный приз также соревновались 3 команды.

Победителям забега на каждой дистанции вручили приз и сертификат на покупку спортивных товаров, а всем финишировавшим участникам — памятные медали с символикой забега. Всего спортсмены преодолели в 2026 году суммарно почти 542 километра.

Предоставлено "КП"

Дмитрий Зонов, победитель дистанции в 2 км среди мужчин, сотрудник коксового цеха Алтай-Кокса:

"Когда услышал о том, что в Заринске пройдет забег, сразу решил поучаствовать. Спортом я занимаюсь регулярно, и поэтому специальной подготовки не было, но было большое желание победить. Так и случилось, и я очень этому рад. Меня поддерживала моя семья, которая пришла на забег, и коллеги, с которыми мы работаем в металлургии уже более 10 лет".

Спортивный забег "Прочный сплав" направлен на укрепление интереса к физической культуре, здоровому образу жизни и активному досугу заринцев и жителей Алтайского края. С 2023 года в Заринске в нем поучаствовало более 650 любителей бега.