Более 300 сотрудников Алтай-Кокса получили награды ко Дню металлурга

Фото: Алтай-Кокс

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) провели торжественные мероприятия, посвященные Дню металлурга. К профессиональному празднику более 300 сотрудников предприятия удостоились ведомственных, региональных, муниципальных и корпоративных наград.

Первые корпоративные награды за высокие результаты в труде и вклад в развитие компании вручили сотрудникам отдела технического контроля, управления экологии, цеха автоматизации, лаборатории метрологии и других подразделений.

Фото: Алтай-Кокс

Более 160 передовиков производства поощрили почетными грамотами и благодарностями предприятия на рабочих местах на собраниях трудовых коллективов. Руководители торжественно отметили сотрудников коксового, углеподготовительного, железнодорожного цехов, специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования, цеха улавливания.

Всего к профессиональному празднику 310 работников получили отраслевые, региональные, муниципальные и корпоративные награды. Звания "Почетный металлург РФ" удостоены в этом году Александр Корехов, бригадир на участках основного производства углеподготовительного цеха, и Игорь Симонов, аппаратчик перегонки цеха улавливания. Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ получили трое опытных сотрудников: Николай Пунегов, машинист установки сухого тушения кокса коксового цеха, Вячеслав Хренов, мастер цеха улавливания, и Елена Денисенко, руководитель направления. Наград регионального уровня удостоены 43 работника предприятия.

Лучшие сотрудники предприятия наряду с наградами отмечены денежными поощрениями и корпоративными подарками.