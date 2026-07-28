«Эвалар» запустил ИИ-ассистента для подбора БАД

ИИ-ассистент – нутрициолог Эва

«Эвалар» запустил ИИ-ассистента – нутрициолога Эву. Это собственная разработка компании – над разработкой бота IT-специалисты трудились около года, а в работу запустили около двух месяцев назад.

Бот работает на платформе собственного интернет-магазина компании shop.evalar.ru. Как отмечают разработчики, основная задача бота – упростить и ускорить взаимодействие пользователя с сервисом. Эва помогает быстро находить нужную информацию – время на поиски сокращается, не нужно просматривать много страниц. Другой важной особенностью бота является то, что он работает с научной верифицированной информацией о биологически активных веществах, области их применения, дозировках и т.п.

В компании подчеркивают, что запуск проекта ориентирован на повышение качества клиентского сервиса:

«Запуск Эвы – важный шаг в развитии цифровых сервисов. Использование искусственного интеллекта – это не просто тренд, а реальный способ сделать взаимодействие с брендом проще и полезнее. Сейчас бот решает сразу несколько задач: упрощает поиск, повышает информированность потребителей в вопросах применения БАД и выстраивает для клиента единое окно взаимодействия с брендом. В перспективе ИИ-ассистент Эва должна стать настоящим проводником в мир БАД», – отметил директор Департамента электронной коммерции ЗАО «Эвалар» Сергей Багдасарян.

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