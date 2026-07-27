В Бийске прошла встреча с актером Станиславом Бондаренко

Встреча с актёром Фото: пресс-службы администрации Бийска.

В бийском дворце культуры прошла творческая встреча с актёром театра и кино Станиславом Бондаренко. Он приехал в город в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Встреча состоялась в формате живого общения с аудиторией. Актёр рассказал о своей работе и творческом пути, о семье, о местах, где он черпает вдохновение, и о своих планах на будущее. Станислав Бондаренко также отметил, что пока не играл персонажей Василия Шукшина, но его творчество ему хорошо известно ещё со студенческих лет.

Актёр рассказал о своих текущих проектах, среди которых историческая драма «1812. Охота на императора» и экранизация «Войны и мира», где он исполнит роль Андрея Болконского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Праздник пирога, хоровод и съемки триллера: фоторепортаж с финала 50-х «Шукшинских дней на Алтае»