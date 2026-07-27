Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На минувших выходных в Алтайском крае прошло закрытие 50-х «Шукшинских дней на Алтае» и названы имена победителей 28-го Шукшинского кинофестиваля. Как прошел праздник на родине Василия Макаровича, в Сростках – смотрите в нашем фоторепортаже.

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Летопись» Шукшинских чтений

В этом году вся фестивальная деревня развернулась на горе Пикет, напротив памятника писателю Василию Шукшину. Там были сосредоточены основные площадки – праздник пирога, выставка-ярмарка мастеров, межрегиональный смотр народного творчества. В самих Сростках прошли творческие встречи с писателями, а во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике имени Шукшина открылась выставка фотографа Юрия Верещагина, который на снимках представил «летопись» Шукшинских чтений с первого дня их существования. Особое внимание посетителей приковывали пронзительные кадры Марии Сергеевны Куксиной, матери писателя, сделанные Юрием Верещагиным в 1977 году у окна после смерти сына, а также снимки именитых гостей, посещавших Сростки в разные годы.

Также на церемонии открытия выставки скульптору из Красноярска Давиду Зиничу был вручён диплом победителя конкурса на лучший эскизный проект скульптуры Марии Сергеевне.

Отметим, что выставка будет работать до 31 августа, поэтому у всех желающих есть возможность с ней ознакомиться. Затем она будет представлена в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова, а потом будет работать во ВГИКЕ в Москве.

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Огромный пирог и звезды

"Шукшинские дни на Алтае" - 2026

На горе Пикет, где установлен памятник Василию Макаровичу, развернулся большой праздник. Гости выстроились в огромный хоровод, пели и плясали, а затем в центр круга вынесли огромный пирог с разными начинками.

Отметим что также во время праздника в Сростках проходили съемки сцены триллера «Импостер», роли в котором играют Александр и Ирина Моховы, Наталья Бондарчук, Иван Агапов и другие. Звезд, среди которых был также популярный актер Станислав Бондаренко, с овациями встречали гости фестиваля на «красной дорожке». Позднее состоялось возложение цветов к памятнику. После началась заключительная программа фестиваля – награждение победителей Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и концерт.

В этом году на кинофестивале было отобрано рекордное количество конкурсных работ — более 60. А всего поступило свыше 600 заявок.

Гран-при в основной номинации полнометражного кино в этом году жюри решило не присуждать. Специальный губернаторский приз получил режиссёр Антон Богданов за фильм «Красавица» — трогательную историю о сотрудниках зоопарка, спасающих животных в блокадном Ленинграде.

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лучшим дебютом признали картину «Цинга» Владимира Головнёва. В номинации «За лучшую продюсерскую работу» победили Елена Борисова и Миляуша Айтуганова (фильм «Гора влюблённых»). Лучшим сценаристом стал Егор Бероев («Кукла»). Призы за лучшие актёрские работы получили Георгий Бессонов («Цинга») и Анна Панкратова («Кукла»). За операторскую работу наградили Руслана Рубаева («Охотник»), за режиссуру — Светлану Проскурину («Над вечным покоем»).

В конкурсе документального кино гран-при присуждён фильму Екатерины Головни «Обещаю вернуться живым». За лучшую операторскую работу награждён Сергей Петрига (фильм «Бесконечный день Владимира Каляева»). Приз «За обращение к актуальной теме выбора пути» получила Мария Васенина за картину «Наперекор». Лучшим короткометражным документальным фильмом признана работа Дарьи Артюшковой «Земля и медь».

В конкурсе короткометражного кино гран-при достался фильму Виктории Беляковой «Привет, это я». Дипломы вручили Антону Симухину за фильм «Про корову» и Алексею Скварко за картину «Девочка в красном».

Завершился вечер концертом новосибирской группы «Айвазовский Оркестра».

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Справка

Первые «Шукшинские дни на Алтае» прошли ещё в 1976 году, через два года после смерти писателя. Тогда это были просто камерные литературные чтения на его родине в селе Сростки. Но с каждым годом программа фестиваля расширялась, привлекая всё больше участников.

"Шукшинские дни на Алтае"-2026

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейные «Шукшинские дни на Алтае» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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