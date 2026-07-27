«Пушкинская карта» формирует новые культурные привычки молодёжи Алтайского края

В Алтайском крае молодёжь всё активнее включает посещение учреждений культуры в свой повседневный досуг, и «Пушкинская карта» становится для этого удобным инструментом. По данным ВТБ, выступающего банком оператором программы, в 2026 году объём трат по картам в регионе достиг 61,5 млн рублей, а общее количество выданных карт составило 97 тысяч. Наиболее вовлечённой остаётся возрастная группа 15–19 лет, на нее приходится 68 % держателей карт.

Анализ расходов показывает, что кино остается самым массовым форматом: на билеты в кинотеатры молодые жители края направили порядка 31 млн рублей – половину всех средств. Вместе с тем, ограничение лимита на оплату киносеансов стимулирует молодёжь планировать походы на спектакли, выставки и концерты.

Особой популярностью пользуются крупные культурные площадки региона: спектакли в Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина, выставки в Государственном художественном музее Алтайского края, а также события на площадках в малых городах и сёлах, включая традиционные фестивали народного творчества. Такой разброс интересов показывает, что программа помогает охватить разные культурные пласты — от классики до локальных традиций.

«„Пушкинская карта“ — это не только доступ к культурным событиям, но и способ укреплять семейные ценности: нередко молодые люди берут с собой родителей или младших братьев и сестёр, превращая поход в театр или музей в семейную традицию, — подчеркнул управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов. — Мы видим, как программа помогает формировать устойчивые культурные привычки и расширять кругозор молодого поколения».

По данным Министерства культуры Алтайского края, к программе подключено 110 организаций — театры, музеи, библиотеки, концертные площадки и образовательные учреждения. Сейчас акцент делается не на простое расширение числа участников, а на повышение информированности: ведётся работа по интеграции афиши мероприятий в цифровые сервисы, которыми регулярно пользуется молодёжь.