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НовостиЭкономика27 июля 2026 7:45

Участок дороги к городу-курорту Белокурихе приведут в порядок

Работы пройдут в Смоленском районе
Александр Коровниченко
Работы уже ведутся

Работы уже ведутся

Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае отремонтируют 6 км дороги Бийск – Белокуриха. Работы пройдут в Смоленском районе, в районе села Катунское. Юго-Восточное ДСУ завершит ремонт за два года, обновив трассу и развязку на границе с Бийском. Об этом сообщает региональный Минтранс.

На кольцевом пересечении уже уложили новый асфальт, заменили бортовые камни и барьерное ограждение. Установлены две остановочные площадки, нанесена дорожная разметка со стеклошариками для повышения безопасности в темное время суток. Стоимость проекта превышает 308 млн рублей.

Ремонт улучшит транспортную доступность Белокурихи, повысит комфорт и безопасность туристов.

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