Участок федеральной трассы обновят за 77 миллионов в Алтайском крае

Ремонт завершат в 2028 году Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае объявлен тендер на ремонт участка федеральной трассы «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан». Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор». На работы выделят 77 млн рублей. Информация о тендере размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), сообщает «Толк».

Согласно условиям контракта, ремонтные работы будут проводиться на участке трассы с 126-го по 132-й километр. Этот участок находится в Алейском районе. Длина реконструируемого участка составляет 5,5 километра. Подрядчику предстоит демонтировать покрытие, уложить выравнивающий слой и слой износа. Также необходимо обновить покрытие проезжей части на мосту и в заездных карманах автобусных остановок. После этого будут укреплены обочины и нанесена разметка.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 19 августа 2026 года. Итоги конкурса будут подведены 24 августа. Завершить ремонтные работы необходимо до 15 августа 2028 года.

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