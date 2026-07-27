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НовостиОбщество27 июля 2026 7:27

Власти рассматривают возможность запуска авиарейсов из Барнаула в Казахстан

Вопрос изучается
Александр Коровниченко
Возможности аэропорта расширятся после открытия нового терминала

Возможности аэропорта расширятся после открытия нового терминала

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Алтайского края рассматривают возможность запуска прямых авиарейсов между Барнаулом и городами Казахстана. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на форуме межрегионального сотрудничества в Омске.

Виктор Томенко отметил, что открытие нового терминала в аэропорту Барнаула увеличит его пропускную способность вдвое, что будет способствовать развитию авиасообщения. Также он заявил, что регион готов совместно с Росавиацией и казахстанскими партнёрами проработать вопрос организации прямых рейсов.

Запуск прямых рейсов, по мнению краевых властей, укрепит деловые, туристические и гуманитарные связи между регионами и расширит транспортную доступность Алтайского края.

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