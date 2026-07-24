Радуга с радио второй раз на МКС. Бывшая алтайская ведущая проводит исследования в космосе

Анна Кикина во время экзамена. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Российский космонавт испытатель, Герой России Анна Кикина снова на Международной космической станции. Бывшая радиоведущая с Алтая после многочисленных испытаний на суше и на воде вошла в состав длительной экспедиции как бортинженер. На МКС рядом с ней - командир экипажа Петр Дубров («Роскосмос») и астронавт NASA Анил Менон.

Экспедиция на орбиту стартовала 14 июля и продлится 261 день. Российским космонавтам предстоит выполнить около сорока научных исследований, в программе полета также два выхода в открытый космос. Задача, поставленная россиянам в космосе, связана с медицинскими экспериментами. Дубров и Кикина должны помочь специалистам на Земле выяснить, как долгое пребывание на орбите влияет на сердечно-сосудистую систему (цель эксперимента «Эндотелий») и вентиляционную функцию легких (цель эксперимента «Форсированный выдох»).

Напомним, что на сегодня Анна Кикина — единственная женщина в действующем отряде космонавтов «Роскосмоса». В ее биографии до поступления в отряд была работа ведущей на радио в Горном Алтае. Там у девушки был псевдоним Анна Радуга, который она сама себе придумала. Именно на радио она узнала однажды о конкурсе в отряд космонавтов. А потом выпила водицы из колодца в музее Гагарина и загадала желание полететь в космос. Умной и спортивной девушке это удалось.

До испытаний в школе космонавтов Анна активно занималась спортом, входила в горно-алтайскую команду по гребному слалому и сборную России по рафтингу, также была гидом-проводником по бурным алтайским рекам.

Кстати, находясь впервые на международной космической станции, Анна передавала привет жителям Алтая, вспоминая чудесные годы в этом прекрасном месте.

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