Жителям Алтайского края пересчитают пенсии автоматически

Перерасчет пройдет с 1 августа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 августа Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю проведет автоматический перерасчет пенсий для более чем 113 тысяч жителей региона, которые работали в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения затронут всех получателей страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Прибавка будет рассчитываться индивидуально в зависимости от размера официальной зарплаты, что позволит работающим пенсионерам получить увеличение, соответствующее их трудовым взносам. Максимальная прибавка составляет 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), стоимость которых определяется в зависимости от года выхода на пенсию или возобновления трудовой деятельности после увольнения. В среднем по региону пенсия увеличится на 258,84 рубля.

Выплаты будут произведены в августе по стандартному графику вместе с основной пенсией. В ведомстве напомнили, что с 2025 года отделение Соцфонда возобновило индексацию пенсий для всех работающих пенсионеров. Теперь их пенсии будут повышаться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, учитывая инфляцию за предыдущий год.

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