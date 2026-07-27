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НовостиОбщество27 июля 2026 2:49

Ремонт двух бомбоубежищ планируют в Барнауле

На разработку проектов направят 10 млн рублей
Александр Коровниченко
Убежище

Убежище

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле планируют обновить два укрытия. Для разработки проектов капитального ремонта ищут подрядчика. Информация размещена по сайте ЕИС «Закупки».

«Горэлектротранс» объявил тендер на создание проектно-сметной документации для двух бомбоубежищ. В соответствии с условиями тендера, начальная цена контракта составляет 10,1 млн рублей.

Подрядчик должен разработать проект, включающий внутреннюю отделку зданий и замену инженерных систем: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции. Документы должны быть предоставлены в четырех бумажных экземплярах и в различных электронных форматах. Прием заявок от участников тендера продолжается до 10 августа 2026 года. Подрядчика выберут 14 августа.

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