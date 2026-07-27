Водитель погиб в аварии в Павловском районе

Место происшествия. Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Сегодня, 27 июля, в 5:20 утра на 39-м километре трассы А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Казахстаном» в Павловском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Renault Megan» 1971 года рождения выехал на встречную полосу. В это время по ней двигался «Toyota Vellfire», за рулём которого находился водитель 1977 года рождения. Произошло столкновение.

Водитель «Renault» скончался до прибытия скорой помощи. Пятеро пассажиров «Тойоты» получили различные травмы и были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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