Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае 25 июля на встречной полосе столкнулись два автомобиля Toyota. Удар был такой силы, что автомобили превратились в груду металла: три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли на месте, еще трое получили травмы и были госпитализированы. Что известно о ДТП с тремя погибшими в Алтайском крае 25 июля 2026, рассказали в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры региона.
По предварительным данным, на 155 км + 860 м автомобильной дороги Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби автомобиль «Тойота Раум» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Карина». От удара машины буквально смяло, а один из авто выбросило с трассы в кювет.
Три пассажира, в том числе ребенок, погибли. Водители автомобилей и еще один несовершеннолетний попали в больницу. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно.
Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.
Следственный отдел МО МВД России «Каменский» возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначена автотехническая экспертиза, а также другие исследования для установления причин и обстоятельств произошедшего.
Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.
Также проверку проводит прокуратура Алтайского края. Ведомству предстоит проверить исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети.
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