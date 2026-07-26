Автомобили превратились в груду металла Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Алтайском крае 25 июля на встречной полосе столкнулись два автомобиля Toyota. Удар был такой силы, что автомобили превратились в груду металла: три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли на месте, еще трое получили травмы и были госпитализированы. Что известно о ДТП с тремя погибшими в Алтайском крае 25 июля 2026, рассказали в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры региона.

Что известно об аварии с тремя погибшими в Алтайском крае 25 июля 2026

По предварительным данным, на 155 км + 860 м автомобильной дороги Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби автомобиль «Тойота Раум» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Карина». От удара машины буквально смяло, а один из авто выбросило с трассы в кювет.

Три пассажира, в том числе ребенок, погибли. Водители автомобилей и еще один несовершеннолетний попали в больницу. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно.

ДТП с тремя погибшими в Алтайском крае 25 июля 2026 Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено дело по факту аварии с тремя погибшими в Алтайском крае

Следственный отдел МО МВД России «Каменский» возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначена автотехническая экспертиза, а также другие исследования для установления причин и обстоятельств произошедшего.

ДТП с тремя погибшими в Алтайском крае 25 июля 2026 Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

Также проверку проводит прокуратура Алтайского края. Ведомству предстоит проверить исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети.

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