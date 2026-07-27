Новые рестораны появятся в барнаульском ТЦ «Весна»

В ТЦ планируются большие перемены Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТРЦ «Весна» в Барнауле анонсирует обновления. Тут появятся два новых ресторана, а также идут переговоры с крупным арендатором для развлекательной зоны. Об этом сообщает «Толк».

В торговом центре откроется заведение новосибирской ресторанной группы GUSI group с собственной пивоварней. Основатель GUSI Сергей Цуркан считает запуск в Барнауле экспериментом, учитывая различия в рынке. Также готовится к открытию сетевой ресторан итальянской кухни «Перчини».

Также ведутся переговоры с другими арендаторами, включая компанию, претендующую на большую площадь для развлекательной локации.

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