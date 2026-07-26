В Алтайском крае назвали имена победителей Шукшинского кинофестиваля

Победителей назвали в Сростках. Фото: канал Виктора Томенко в Max

25 июля в селе Сростки Алтайского озвучили имена победителей Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем канале в Max, награждение прошло на Родине Василия Макаровича Шукшина.

Специальным губернаторском призом награжден режиссер фильма «Красавица» Антон Богданов. Фильм рассказывает о спасении животных в блокадном Ленинграде.

Победителем в номинации «За лучший дебют» в основной конкурсной программе стал фильм «Цинга» Владимира Головнёва. Приз «За лучшую продюсерскую работу» получили Елена Борисова и Миляуша Айтуганова, которые работали над созданием кинокартины «Гора влюбленных».

Победу в номинации «За лучший сценарий» одержал Егор Бероев за фильм «Кукла». «Лучшее исполнение мужское роли» присвоено Георгию Бессонову в фильме «Цинга», а лучшая женская роль досталась Анне Панкратовой в фильме «Кукла». Лучшим оператором признан Руслан Рубаев (фильм «Охотник»), а лучшим режиссером стала Светлана Проскурина (фильм «Над вечным покоем»).

«Наш Шукшинский фестиваль вдохновляет на творчество представителей киноиндустрии, писателей, как начинающих, так и опытных специалистов. Желаю успехов всем, кто посвятил свою жизнь искусству!» - подчеркнул Виктор Томенко.