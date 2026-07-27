Грозы и сильные дожди ожидаются в Алтайском крае 27 июля

Дожди ожидаются в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае 27 июля сохранится вероятность грози и сильных проливных дождей. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории края ожидается температура от +24 до +29 градусов. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные дожди. Ветер подует с северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду. При грозах порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +24 до +26 градусов. В краевой столице также ожидаются грозы и кратковременные дожди.

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