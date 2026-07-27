Отключение горячей воды в Барнаул 27 июля – 10 августа 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле начался заключительный четвёртый этап гидравлических испытаний. Отключение горячей воды запланировано с 27 июля по 10 августа. Под отключение попадают более 203 тысяч барнаульцев и 990 многоквартирных домов, сообщили в СГК.

Какие районы попадают под отключение

Опрессовочные контуры охватывают четыре района города – Октябрьский, Железнодорожный, Индустриальный и Ленинский. Специалисты будут выявлять и устранять повреждения в контурах двух тепломагистралей М-22 (ТЭЦ-2) и М-31 (ТЭЦ-3).

Под опрессовку от ТЭЦ-3 попадают теплосети:

- в районе ул. Взлётная в границах ул. Солнечная Поляна и Сиреневая,

- в районе ул. Попова, Взлётная, Шумакова, Павловский тракт, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Георгиева, Энтузиастов от Попова до Малахова,

- в районе микрорайона «Невский»,

- в районе ул. Транзитная, Волгоградская, Советской Армии, А. Петрова, Г. Исакова, Юрина в границах улиц от Малахова до Микронной, ул. Гущина от Северо-Западной до Гущина 150/24.

Испытания от ТЭЦ-2 охватят контур теплосетей:

- на пр. Ленина – от пл. Октября до пр. Космонавтов,

- район Жилплощадки,

- пр. Строителей до ул. Челюскинцев,

- улицы Северо-Западная, Телефонная, Новороссийская, Горно-Алтайская, Чеглецова, Чудненко, П. Сухова, Э. Алексеевой, Титова – в границах от пр. Ленина/4-ая Западная до Смирнова,

- улицы Карагандинская, Ткацкая, Ярных, Матросова.

Где посмотреть адрес

Все адреса, попадающие под отключение, указаны в памятках СГК:

Отключение горячей воды в Барнаул 27 июля – 10 августа 2026: полный список адресов Фото: Сибирская генерирующая компания.

Отключение горячей воды в Барнаул 27 июля – 10 августа 2026: полный список адресов Фото: Сибирская генерирующая компания.

Также можно посмотреть интерактивную карту гидравлических испытаний. Адреса, где отключают горячую воду на заключительном этапе опрессовки, выделены синим (потребители от ТЭЦ-3) и сиреневым (потребители от ТЭЦ-2) цветами.

Почему воду отключают каждый год

Как поясняют в СГК, отключение горячей воды в летний сезон - это обязательная процедура, один из надежных способов диагностики трубопроводов на прочность и плотность повышенным давлением (опрессовка).

Гидравлические испытания проводятся по следующей схеме. В трубопроводах нагнетается давление (в 1,25 раза выше рабочего). Высокое давление поддерживается определенное время. Если оно не падает, значит, теплосеть прошла испытания и повреждений нет.

Но иногда трубы не выдерживают высокого давления, и выявляются дефекты. Тогда наступает следующий этап — устранение повреждений. Нашли место, отремонтировали трубу и вновь испытали. И так до тех пор, пока сеть не выдержит испытательное давление.

Как сообщил Сергей Климов, главный инженер барнаульского теплосетевого подразделения СГК-Алтай, за время четвертого этапа испытаний на плотность и прочность предстоит проверить 494 км трубопроводов. А по итогам трёх прошедших этапов гидравлических испытаний проверили более 1000 км тепловых сетей – это три четверти от общей протяжённости теплосетей в городе. При этом выявили 472 повреждения, большинство из которых уже устранили.

С 27 июля по 4 августа теплосети будут проверять повышенным давлением. С 5 по 10 августа включительно энергетики будут ремонтировать выявленные повреждения.

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