Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с тремя погибшими на Алтае

Пострадавшие находятся в Каменской межрайонной больнице Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пострадавшие в смертельной аварии на трассе в Каменском районе находятся в Каменской межрайонной больнице. О состоянии трех человек, доставленных в медучреждение, рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

На данный момент мужчина находится в отделении. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

«Лечение проводится при консультировании специалистов Барнаула», - пояснили в Минздраве.

Напомним, что ДТП произошло 25 июля на трассе «Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби». В результате лобового столкновения погибли три человека, в том числе ребенок.