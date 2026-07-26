Когда закончится дождливая погода в Алтайском крае

В ближайшие трое суток не стоит ждать улучшения погоды Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в ближайшие трое суток не стоит ждать улучшения погоды. Судя по прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, дождливая погода не планирует покидать регион.

Днем 26 июля в Алтайском крае ожидается от +22 до +27 градусов. Прогнозируются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный до девяти метров в секунду, а при грозе – до 22 метров в секунду.

В понедельник, 27 июля, столбики термометров будут показывать +23…+28 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Такая же погода ждет регион и во вторник, 28 июля.

До 29 июля в крае действует штормовое предупреждение из-за чрезвычайной и высокой пожароопасности. Ранее в мэрии Барнаула рассказали, как устраняют последствия непогоды, обрушившейся на город 25 июля.