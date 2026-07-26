Во время шторма в Барнауле повалило деревья и подтопило дома

В городе ликвидируют последствия непогоды Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле вечером 25 июля прошел шторм. Ветер повалил деревья, а дождевая вода подтопила дома.

Как сообщили в администрации города, за сутки выпало 14 мм осадков, а с начала месяца – 64,5 мм, что составляет почти месячную норму (72 мм). Из-за шторма в городе зафиксировали ряд повреждений инфраструктуры.

По состоянию на 20:00 было зарегистрировано 47 происшествий. Никто не пострадал. Так, наблюдались три аварийных отключения электроэнергии. Из-за засора ливневой канализации было подтоплено семь подполий частных жилых домов в Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах. Также наблюдались подтопления на нескольких участках дорог.

Всего в краевой столице зарегистрировано 20 случаев падения деревья, повреждены крыши на двух зданиях.

Также произошел провал асфальта на перекрестке Смирнова - Северо-Западная, в результате чего поврежден автомобиль.

«Устранена угроза падения башенного крана в Октябрьском районе», - пояснили в мэрии.

Все службы работают над устранением последствий непогоды.