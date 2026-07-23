Алтайский производитель стеклопластиковых опор продолжает внедрять инструменты бережливого производства

Фото: АЦКР

В прошлом году АО «НПП «Алтик» закончило активный этап реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Пилотным проектом компания выбрала оптимизацию процесса производства дегазационной трубы.

Рабочая группа сфокусировалась на изготовлении обсадной трубы. В рамках участия в проекте планировалось повысить производительность минимум на 20%. Для этого на предприятии проанализировали технологический процесс и определили необходимый фронт работы.

Так, были рассчитаны режимы, а производство перенесли на более производительное оборудование. Установку намотки труб доработали, чтобы была возможность изготавливать более короткие изделия. Также была разработана программа намотки трубы обсадной на данной установке и изготовлено шесть комплектов оснастки для намотки трубы обсадной.

Применение иных инструментов бережливого производства планируется осуществить рабочей группой в краткосрочном периоде.

«Помимо прочего на данном участке мы хотим внедрить такой инструмент бережливого производства, как SMED (быстрая переналадка) для возможности оперативной переориентации установки на разные потоки, произвести пробные запуски и отработку технологического процесса. Будут разработаны стандарты выполнения технологических операций и стандартизированы рабочие места. Сейчас уже проводим обучение сотрудников, в том числе с использованием электронных курсов ИТ-платформы «производительность.рф», – отметил руководитель рабочей группы Антон Седелков.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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