В Краснощековском районе полностью восстановили электроснабжение после урагана

Разгул стихии в Краснощековском районе. Фото: Елена Барсукова

Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» полностью завершили восстановление электроснабжения в Краснощековском районе Алтайского края, нарушенного после мощного урагана.

Аварийно-восстановительные работы выполнены на всех энергообъектах, где из-за непогоды были зафиксированы технологические нарушения.

К устранению последствий стихии привлекли 31 бригаду, в составе которых работали 104 специалиста. Также была задействована 41 единица спецтехники. Восстановление электроснабжения велось в круглосуточном режиме.

В настоящее время все потребители, находящиеся в зоне обслуживания «Алтайэнерго» и пострадавшие от непогоды, вновь обеспечены электроэнергией. При этом энергетики продолжают отрабатывать отдельные обращения жителей.

Получить информацию по вопросам электроснабжения можно бесплатно в круглосуточном режиме по телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.