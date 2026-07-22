Последствия непогоды в Алтайском крае 22 июля 2026 года. Фото: Елена Барсукова

Разогретое аномальной жарой небо над Алтаем треснуло грозовыми раскатами и выпустило «джина из бутылки». Мощный ураган вечером 21 июля буйствовал в Краснощековском и Чарышском районах. Последствия непогоды в Алтайском крае 22 июля 2026 года – в нашем материале.

Ураган в Алтайском крае 22 июля 2026 года

«Торнадо пришел к нам. Эту страшную, закручивающуюся воронку я сама видела.10 минут - и на нашем доме крыши как не было. Повалило деревья, столбы, заборы крыши лишились не только мы, провода оборваны, разрушена трансформаторная будка, света нет», - рассказала «КП-Барнаул» Елена Барсукова, жительница Краснощеково.

Ураган блокировал и работу редакции газеты «Районный вестник» в Краснощеково. У здания также сорвана крыша, помещение затоплено.

Последствия непогоды в Алтайском крае 22 июля 2026 года. Фото: Елена Барсукова

По словам очевидцев, сильный ветер опрокидывал и прицепы автомобилей. На опубликованных в сети снимках и роликах видны впечатляющие разрушения, оставленные стихией.

Когда устранят последствия непогоды в Алтайском крае 22 июля 2026 года

Непогода оставила без электричества шесть тысяч домов в 44 населенных пунктах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в Краснощековском районе зафиксированы около 20 обращений по поводу повреждения кровель зданий и падения деревьев. На место происшествия выехала оперативная группа и аэромобильная группировка (27 человек на четырех единицах техники), подразделения 4-го пожарно-спасательного отряда, специалисты краевого спасцентра.

Последствия непогоды в Алтайском крае 22 июля 2026 года. Фото: Елена Барсукова

«В Краснощековском районе планируется сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Главном управлении организована работа межведомственного оперативного штаба. Обстановка на контроле в правительстве края», - комментируют в региональном МЧС.

Энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения в селах, по которым прошлась стихия. Туда направлены 13 резервных источников электроэнергии.

Последствия непогоды в Алтайском крае 22 июля 2026 года. Фото: Елена Барсукова

«Работы будут вестись до полного восстановления штатной схемы работы энергооборудования», — отметили в филиале «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

Кроме того, вопросы устранения последствий непогоды в Краснощековском районе поставлены на контроль в прокуратуре. Исполняющий обязанности прокурора края Вячеслав Шипиев поручил территориальному прокурору проконтролировать защиту прав местных жителей, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований.

Последствия непогоды в Алтайском крае 22 июля 2026 года Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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