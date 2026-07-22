Суд конфисковал у экс-чиновника барнаульской мэрии 1,2 млн рублей

Шеломенцева осудили за получение взяток и отмывание денег Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд конфисковал у бывшего заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева 1,2 млн рублей, которые эквивалентны стоимости автомобиля Subaru, приобретённого на взятку. Об этом сообщила начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Алтайского края Татьяна Бардина.

Ранее кассационный суд отменил приговор в части конфискации имущества по статье о легализации денежных средств, приобретённых в результате преступления. Дело передали на новое рассмотрение в Центральный районный суд Барнаула. В остальном приговор бывшему чиновнику оставили без изменений.

«В результате последовательной позиции прокуратуры Центральным районным судом Барнаула у Шеломенцева конфискован эквивалент стоимости автомобиля в сумме 1 200 000 рублей», - рассказала начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Алтайского края Татьяна Бардина.

Напомним, что Шеломенцева осудили за получение взяток и отмывание денег, приговорив к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 2,1 млн рублей. По данным следствия и суда, в 2020 году перевозчик Олег Бесчастный через посредника дал ему 2 млн рублей за помощь в получении выгодных маршрутов.