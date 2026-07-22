Почти в 30 поселков Алтайского края вернули электричество после урагана

Энергетики ведут работы в круглосуточном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти в 30 поселках Алтайского края восстановили электроснабжение после бушевавшей там непогоды. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».

Электричество вернули в дома жителей 29 населенных пунктов края, в 13 продолжаются работы.

«Социально значимые объекты и часть населения обеспечены электроэнергией по резервным схемам», - говорится в сообщении.

Энергетики ведут работы в круглосуточном режиме.

Напомним, с вечера 21 июля в некоторых районах Алтайского края прошел мощный дождь и бушевал сильный ветер. Ранее мы писали, что непогода оставила без электричества шесть тысяч домов в 44 населенных пунктах региона.