Очаг бешенства выявили в Камне-на-Оби

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В одном из личных подсобных хозяйств в Камне-на-Оби выявили очаг бешенства и ввели там карантин. Это следует из указа губернатора региона.
Известно, что подсобное хозяйство, где выявили бешенство, находится на улице Омской.
«Определить неблагополучным пунктом по бешенству территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 520 метров от границ эпизоотического очага», - сказано в указе.
На этой территории установили карантин.
Ранее мы писали, что вирус бешенства может передаваться от зараженного животного к человеку, поэтому важно прививать питомцев.