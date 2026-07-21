Очаг бешенства выявили в Камне-на-Оби

На территории вели карантин Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из личных подсобных хозяйств в Камне-на-Оби выявили очаг бешенства и ввели там карантин. Это следует из указа губернатора региона.

Известно, что подсобное хозяйство, где выявили бешенство, находится на улице Омской.

«Определить неблагополучным пунктом по бешенству территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 520 метров от границ эпизоотического очага», - сказано в указе.

На этой территории установили карантин.

Ранее мы писали, что вирус бешенства может передаваться от зараженного животного к человеку, поэтому важно прививать питомцев.