Число случаев бешенства на Алтае растет: в управлении ветеринарии рассказали, может ли заразиться привитый питомец

Специалисты в очередной раз призывают не пренебрегать обязательной вакцинацией. Фото: Ульяна Антропова

В Алтайском крае продолжает расти число случаев бешенства. Только с начала 2026 года зарегистрировано уже около 60 очагов. Один из них находился в самом центре Барнаула: источником стал домашний пес. Как именно животное заразилось, остается неизвестным.

Ситуация вызывает серьезные опасения у владельцев собак, ведь болезнь неизбежно приводит к гибели питомца. В связи с этим специалисты в очередной раз призывают не пренебрегать обязательной вакцинацией. «Комсомолка» выяснила - может ли заболеть бешенством привитое животное и где в Барнауле можно сделать прививку.

И для Тузика, и для себя

Вирус бешенства опасен тем, что он может передаваться от зараженного животного к человеку. Людям вакцинацию проводят по показаниям, а вот для их питомцев это обязательная процедура. Только так вы обеспечите защиту и животному, и себе!

Как рассказал профессор АлтГУ, доктор биологических наук Сергей Снигирев, в случае, если вакцинация проведена своевременно, и в организме животного достаточный титр антител, то надежная иммунологическая защита обеспечена.

Это подтвердил и начальник противоэпизотического отдела Управления ветеринарии по Барнаулу Андрей Саенко.

«Прививка для этого и существует, чтобы животное не заразилось. Прививать животных можно с двух или трех месяцев в зависимости от вакцины, но чаще всего вакцинируют с трех месяцев», - отметил Андрей Саенко.

В городском управлении используют две вакцины против бешенства:

- моновалентная (нацеленная только против бешенства, прим. ред.), ставится с двух меяцев;

- комплексная (против разных заболеваний – бешенства, чумки, лептоспироза и др.), ставится с трех месяцев.

Иммунитет для противостояния вирусу бешенства у животного вырабатывается порядка трех недель, организм будет защищен около года, поэтому важно ежегодно проводить ревакцинацию!

«Если ревакцинация пропущена, то иммунитет ослабевает, животное может заразиться бешенством. Важно не прерывать!» - подчеркнул Андрей Саенко.

Кстати, привить можно не только кошечек или собачек, но и других животных – хорьков, домашних кроликов и так далее.

Где можно привить питомца от бешенства в Барнауле

Поставить прививку можно в любой ветеринарной клинике.

В управлении ветеринарии по Барнаулу моновалентная вакцина от бешенства животным ставится бесплатно. Обращаться нужно по адресу: город Барнаул, улица Шевченко, 158 (вторник с 08:00 до 19:00, четверг с 08:00 до 19:00, суббота с 09:00 до 14:00).

Комплексная прививка является платной. На выбор хозяину питомца предложат как зарубежную, так и отечественную вакцину. Подробности можно уточнить по номеру телефона +7 (385) 226-48-40.

