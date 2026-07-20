Житель Алтая получил 4 года строгого режима за нападение на ребенка-инвалида

Ближайшие 4 года агрессивный сельчанин проведет в исправительной колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае вынесли приговор 32-летнему жителю села Солонешное, который избил несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями здоровья. По данным прокуратуры региона, мужчину признали виновным в хулиганстве с применением насилия.

Инцидент произошел днем 11 мая 2026 года в общественном месте – около местного бара. Проходивший мимо сельчанин без какого-либо повода применил физическую силу к ребенку-инвалиду и нанес ему телесные повреждения.

Ранее «КП-Барнаул» уже писала об этой истории: нападавший оказался рецидивистом и до этого случая неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил виновному суровое наказание. Ближайшие 4 года агрессивный сельчанин проведет в исправительной колонии строгого режима.