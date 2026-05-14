32-летний мужчина избил ребенка-инвалида у сельского бара на Алтае

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении 32-летнего сельчанина. Его подозревают в избиении ребенка-инвалида.

Согласно данным СУ СК по региону, днём 11 мая в селе Солонешное в общественном месте (у бара) 32-летний местный житель из хулиганских побуждений нанёс телесные повреждения ребёнку с ограниченными возможностями здоровья.

На данный момент подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные мероприятия. Ранее этот мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В процессе расследования следователям предстоит дать правовую оценку действиям фигуранта. Ход расследования контролируется руководством следственного управления.