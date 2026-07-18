На «Всероссийском дне поля – 2026» представили экспортный потенциал Алтая

Один из основных экспортных продуктов - мед Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На выставке достижений агропромышленного комплекса «Всероссийский день поля — 2026» в павильоне «Алтайские продукты +100 к здоровью!» посетителям представили интерактивную инсталляцию «Экспортный коридор». Арт-объект знакомит с экспортными возможностями агропромышленного комплекса Алтайского края, сообщили в региональном управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности.

Продукция алтайского АПК поставляется более чем в 50 государств ближнего и дальнего зарубежья. Регион сохраняет лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по объемам производства сельхозпродукции и остается одним из крупнейших продовольственных регионов России. Основу агроэкспорта составляют гречневая и овсяная крупы, по выпуску которых Алтайский край занимает первое место в стране, а также растительные масла, мед, оздоровительная продукция на основе местного растительного сырья, безалкогольные напитки и другие товары.

Одной из особенностей развития отрасли стало внедрение цифровых технологий на всех этапах производства — от спутникового контроля сельхозугодий до автоматизированной переработки сырья. Комплексная модернизация позволила региону выйти на первое место в России по сбору масличных культур и выпускать продукцию, отвечающую международным требованиям качества. За последние годы объем агроэкспорта края увеличился более чем вдвое.

Инсталляция «Экспортный коридор» сочетает традиционную демонстрацию продукции с современными цифровыми технологиями. Каждый вагон композиции одновременно служит выставочной витриной для экологически чистой продукции Алтайского края и интерактивным информационным модулем. С помощью встроенных панелей посетители могут познакомиться с автоматизированными производственными процессами, ассортиментом и объемами выпуска продукции.

Отдельным элементом экспозиции стала интерактивная карта, отображающая географию и объемы экспортных поставок региона. На ней представлены основные направления экспорта, включая Китай, Казахстан, страны Средней Азии и Ближнего Востока.

Напомним, выставка проходит с 16 по 18 июля.