Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 16 по 18 июля в Алтайском крае проходит Всероссийский день поля. На территории Сибирского агропарка в Павловском районе представлена современная сельхозтехника, передовые агротехнологии и IT-решения, проходит выставка «Алтайские продукты +100 к здоровью!», гастрофестиваль, а также работают площадки районов края. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на первом дне Всероссийский день поля.

Чтобы обойти все площадки, нужен как минимум целый день. Чего тут только не увидишь – от делянок сельхозкультур - рапса, пшеницы, гречки, подсолнечника и агродронов до современных тракторов, сеялок, жаток и роботов!

Технологии

Робот-агроном Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Робот-агроном в женском народном костюме стала настоящей звездой Дня поля. Ее не сфотографировал, пожалуй, только ленивый. Девушка-робот рассказывала про программу мероприятия и даже танцевала под «Матушку землю».

Всероссийский День поля. Видео: Ольга Ведерникова

На одной из площадок установлен микроскоп. Все желающие могут рассмотреть в него грибы плесени, которые поражают почвы.

- В этом году мы проанализировали почвенные пробы из 50 сибирских хозяйств. Целью проверки было определение соответствия бактериального и грибного состава почвы агротехническим нормам, - рассказывает Алексей Яковлев, микробиолог ООО НПП «Сибирские гуматы».

Микробиолог Алексей Яковлев Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

- И каков результат? Что скажете про почвы в Алтайском крае? – интересуюсь.

- На самом деле почва разнится от хозяйства к хозяйству. В хозяйствах, внедряющих передовые агротехнологии, почва «живая», а заразы немного. Однако в ряде случаев, например, когда рапс годами сажают на одном участке, наблюдается критическое накопление грибной инфекции, поражающей эту культуру. Для решения этой проблемы мы разработали препарат, подавляющий почвенные заболевания. В настоящее время продукт проходит полевые испытания: мы наблюдаем за результатами, следим за динамикой развития микроорганизмов.

Всероссийский День поля. Видео: Ольга Ведерникова

На другой площадке молодой ученый представляет ноу-хау Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН – систему газоочистки для птицефабрик. Или, проще говоря, установку, которая нейтрализует неприятные запахи на промышленных животноводческих предприятиях.

- У сельскохозяйственных производителей мяса есть острая проблема с утилизацией продуктов жизнедеятельности животных. Всё это необходимо перерабатывать и утилизировать, - рассказывает старший научный сотрудник Аркадий Кондратьев. - На данный момент существует несколько способов: лагуны (заглублённые в землю сооружения для хранения навоза или помета) и ферментеры (специальные установки, которые помогают перерабатывать отходы животноводства в полезное органическое удобрение). Лагуны в условиях Сибири неэффективны, так как период ферментации в них занимает более двух лет. Поэтому сейчас всё чаще используют ферментеры. Однако у этой системы есть серьёзный недостаток: отходящие газы из ферментера крайне токсичны для человека. Мы разработали и запатентовали технологию, которая по своим показателям он значительно превосходит другие системы очистки воздуха, при этом его стоимость гораздо ниже. На выходе мы имеем чистый воздух, азот и, при необходимости, минеральные удобрения.

Молодой ученый Аркадий Кондратьев презентовал систему газоочистки для птицефабрик Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках Дня поля проходит презентация агродронов С-80 компании «Транспорт будущего» из Белгородской области. Вес этого дрона составляет 45 кг, количество винтов - 4. Дрон может поднимать в воздух вес до 40 кг. Высота полета - до 10 метров, при том, что рабочая высота для обработки агрокультур обычно составляет 3–5 метров. Специалисты тут же продемонстрировали, как это происходит, подняв дрон в воздух.

- Дрон оснащён баком объёмом 40 литров и предназначен в первую очередь для того, чтобы либо вносить удобрения жидкого вида, либо обрабатывать поля. За час он может обработать до 18 гектаров. У него две форсунки, ширина распыления — 10 метров. Расход жидкости регулируется от 4 до 10 литров в минуту в зависимости от культуры и задачи агронома. В отличии от наземного транспорта, дрон никогда не касается самой культуры - он не приминает растения и не нарушает поверхность почвы. Кроме того, он может точечно обработать только нужную зону, не тратя препарат на пустые участки, - рассказала Евланова Екатерина, представитель ООО Дрон Сервис.

Помимо этой площадки дроны были представлены и на других. Например, гости Дня поля могли познакомиться с моделью, которая применяется для получения аэрофотоснимков и визуального наблюдения за территориями, а также с дроном для видеомониторинга в режиме реального времени.

А для тех, кто хочет попробовать себя в управлении, в зоне отдыха работает интерактивная площадка ООО «БАС» и Ассоциации «НАС». Под руководством инструктора посетители выставки могут освоить базовые навыки пилотирования и самостоятельно управлять квадрокоптерами Геоскан 801.

Всероссийский День поля. Видео: Ольга Ведерникова

Алтайский район

Гостей павильона Алтайского района встречал лично глава Виктор Тырышкин Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году впервые на Дне поля свои площадки представляли районы края. Так, гостей павильона Алтайского района встречал лично глава Виктор Тырышкин, который с гордостью рассказывает про уникальность местных производителей:

- У нас в районе 12 хозяйств, которые занимаются пантовым оленеводством, общая численностью поголовья - более 11 тысяч животных! Пантовая продукция применяется в косметологии, общем оздоровлении, поэтому параллельное идет развитие туристического направления в районе. Также у нас расположена особая экономическая зона Бирюзовая Катунь, игорная зона Сибирская Монета, одно из старейших сыродельных предприятий края - «Куяганский маслосырзавод» - именно здесь в 1936 году профессор Дмитрий Гранников разработал рецептуру сыра «Советский», который мы все до сих пор с удовольствием кушаем! А наш производитель питьевой воды «Петроглиф» осуществляет экспорт даже в Арабские Эмираты.

Бийский район

На площадке Бийского района видим очень колоритного персонажа. Как оказалось, это житель деревеньки Старая Чемровка Александр Петров – травник, которые делает натуральные чаи. Рядом с ним пыхтит ароматный самовар, пространство украшено старинными вещицами.

Травник Александр Петров угощал натуральными чаями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я когда приехал жить в село Чемровка, купил здесь дом. Оказалось, что в этом доме сто лет жили представители одного рода! И от них мне достался сундук с приданым невесты. В нем были старинные шали, расписанные с двух сторон рушники, половики самотканые и т.д. В доме у меня до сих пор русская печь, мебель старинная – я сплю на железной кровати с сеткой! – рассказывает Александр.

Сростинские пирожки Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

А по ходу дела приглашает угоститься травяным чаем.

- Вот этот попробуйте, - советует, протягивая бокал. - Сюда волшебная травка саган дайля добавлена немного. Это шаманская трава! Мне ее, кстати, присылает белая шаманка с острова Ольхон на Байкале.

Пьем чай с вкуснейшими сростинскими пирожками с вишней и яблоком, которыми нас угостили тут же, на площадке Бийского района сотрудники музея-заповедника Шукшина. Вдруг взгляд падает на стоящую рядом лодку.

- Мы эту лодку привезли прямо с Катуни. Василий Макарович очень любил Катунь. У него много фотографий, очень интересных и проникновенных, где он в лодке. Поэтому мы даже сделали такую фотозону с лодочкой на фоне Шукшина, - рассказывают музейные работники.

Фотозона Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский район

Площадка Советского района Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке Советского района местные работники культуры с любовью рассказывают про известную на все страну местную достопримечательность – Лебединное озеро и о том, что в селе Шульгин Лог велась значительная часть съёмок фильма «Печки-лавочки». А еще местные жители очень гордятся местным производителем – компанией Гудвил.

- Это наше градообразующее предприятие. Берем их продукцию, свое всегда вкуснее! – говорят представители района.

Михайловский район

Михайловский район на Дне поля показал картину на тему целины Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Михайловский район на Дне поля презентовал местный музейно-выставочный отдел.

- Наш район – целинный. Тема целины вошла не только в историю, но даже в картины, которые мы сегодня сюда привезли, - рассказывает заведующая отделом Светлана Кунцевич. - В 1979 году к нам в Михайловский район приезжали группа московских художников и писали портреты передовиков производства, пейзажи нашего района – все это хранится у нас в музее. Очень много посвящены целине, хозяевам целинных земель. А еще в нашем районе родился народный художник РСФСР Яков Никитович Скрипко. Он подарили все свои работы Михайловскому району - у нас в фондах полторы тысячи работ.

Романовский район

Знаменитые романовские вареники Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Площадка Романовского района оказалась одной из самых многолюдных – здесь народ угощали традиционными блюдами!

- Сегодня мы угощаем наших гостей экологически чистой продукцией, произведённой на полях Романовского района - это наши знаменитые варении. Именно в нашем районе каждый год проходит фестиваль вареника! А еще у нас не менее знаменитые бутерброды с салом и горчицей – очень вкусные, а какую колбасу делают наши производители! Также советую отведать фирменную гречку мясом и малосольными огурчиками! Подходите к столу, угощайтесь и будете здоровы! – вот так вкусно зазывал гостей Игорь Шведов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Романовского района. – И обязательно приезжайте к нам в Гуселетово на целебное озеро. Состав его воды оказывает благотворное действие на опорно-двигательный аппарата, кожных заболевания и укрепляет иммунитет.

Гостей вкусно угощали фермерскими продуктами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, здесь за можно погадать на птичьих перьях – вытягиваешь из корзинки перо и читаешь напутствие. Мне выпало: «Непрерывного полета вперед».

Солонешенский район

Здесь мы отведали деликатесы из маралятины от колоритного киржака Владимира Шангина, изготовленные по старинным кержацким рецептам, и с интересом выслушали его философскую теорию жизни и неразрывной связи физической и духовной пищи. Кстати, его продукция на ура уходит даже за границу – есть заказчики из Голландии, Норвегии, Англии, Польши. И это при том, что рекламу он не дает. Срабатывает сарафанное радио и высокое качество продукции.

Киржак Владимира Шангин делает деликатесы из маралятины по старинным рецептам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тут же, на площадке Солонешенского района можно увидеть уникальную ультразвуковую установку для дробления пантов.

- Наша технология одобрена Всероссийским НИИ пантового оленеводства, - рассказывает руководитель маральника «Солонешье» Андрей Сизинцев.

Андрей Сизинцев демонстрировал уникальную ультразвуковую установку для дробления пантов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

И тут же демонстрирует как действует установка: для наглядности он помещается в воду фольгу и она под воздействием ультразвука растворяется практически за пару минут.

И еще много всего

Кроме того, на Дне поля развернулись настоящие фермерские состязания: челночный бег с мешками, скоростное перекидывание тяжелой шины, перетягивание каната и эстафета с препятствиями. Для детей организованы игровые зоны, для любителей творчества – различные мастерские. Например, можно под руководством художника создать картины на аграрную тему. В театральном шатре показывают кукольный спектакль о Денисовой пещере.

Всероссийский День поля. Видео: Ольга Ведерникова

Ну и главная гордость мероприятия - демонстрация современной сельхозтехники. Ведущие бренды («Кировец», «Ростсельмаш», МТЗ и другие) показывают тракторы, комбайны и т.д. На отдельных моделях даже доступны тест-драйвы, а многие с удовольствием забираются в кабины, чтобы рассмотреть технику изнутри.

Всероссийский День поля. Видео: Ольга Ведерникова

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Площадка Змеиногорского района Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Демонстрация работы агродронов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Болельщики фермеров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Соревнования фермеров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский День поля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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