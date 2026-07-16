Агрофорум «Всероссийский день поля» открылся на Алтае

Посетителям представят современные образцы сельскохозяйственной техники и оборудования Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 июля на Алтае открылся крупнейший агрофорум под открытым небом — «Всероссийский день поля». Организатором мероприятия выступает Министерство сельского хозяйства России.

Как сообщили в Минсельхозе региона, в 2026 году мероприятие посвящено Году единства народов России. Тематика мероприятия отражает культурное многообразие страны, аграрные традиции регионов и современные достижения предприятий агропромышленного комплекса. Выставка размещена на территории Сибирского агропарка в Павловском районе на площади свыше 40 гектаров. Посетителям представят современные образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, агрохимическую продукцию, удобрения, средства защиты растений, цифровые решения, специализированные сервисы, лучшие сорта и гибриды сельхозкультур, а также другую продукцию. Свои разработки продемонстрируют более 200 компаний и организаций.

Главным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Эффективный урожай: современные стратегии успеха», в котором примет участие министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Кроме того, в рамках выставки запланированы круглые столы, панельные дискуссии и тематические сессии. Участники рассмотрят вопросы развития селекции, применения современных систем питания и защиты растений, использования передовой сельхозтехники и агродронов, повышения плодородия почв, а также влияния климатических условий на сельскохозяйственное производство. Отдельные мероприятия посвятят подготовке молодых специалистов и современным подходам к аграрному образованию.

Для посетителей также подготовлена культурно-развлекательная программа. Гости смогут посетить подворья Алтайского края, познакомиться с местной культурой и традициями, побывать на гастрофестивале с продукцией региональных производителей и посмотреть выступления артистов.

Мероприятие продлится три дня, по 18 июля.