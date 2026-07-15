«Всероссийский день поля – 2026» на Алтае: чем удивит, кто выступит из звезд, как бесплатно добраться

«День поля» на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 16 по 18 июля Алтай ждет масштабное событие - «Всероссийский день поля — 2026». Рассказываем, кто примет участие в мероприятии, чем удивят посетителей и как бесплатно добраться до площадки.

Деловая программа «Всероссийского дня поля – 2026» на Алтае

Участие в «Дне поля» на территории Сибирского агропарка в Павловском районе примут представители более 200 компаний и организаций, представители власти, науки и образования со всей страны. В числе почетных гостей – сама министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Прежде всего, это деловое событие, поэтому главный акцент – на круглые столы, панельные дискуссии, тематические сессии. Участники обсудят развитие селекции, питание и защиту растений, плодородие почв, применение передовой сельхозтехники и агродронов и так далее. Центральным событием деловой программы станет заседание «Эффективный урожай: современные стратегии успеха».

«День поля» на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экспозиция развернется на площади более 40 га. Там представят, агрохимию, удобрения и средства защиты растений, лучшие сорта и гибриды сельхозкультур, новейшие IT-решения. А самое интересное и зрелищное - новинки сельскохозяйственной техники: комбайны, самоходные опрыскиватели, почвообрабатывающие орудия. При этом для посетителей будут доступны тест-драйвы отдельных моделей. Каждые полчаса организуют экскурсии с экскурсоводом, будет доступен и аудиогид.

Развлекательная программа «Всероссийского дня поля – 2026» на Алтае

Для гостей предусмотрена насыщенная культурно-развлекательная программа. Самым «вкусным» событием станет гастрофестиваль «Кухни народов России», где можно будет попробовать блюда народов России. Именитые шеф-повара Сергей Тернов, Артём Агафонов, Андрей Мытник и другие поделятся фирменными рецептами и секретами приготовления блюд из алтайских продуктов.

Гостей ждут дегустации и мастер-классы, на которых можно не только попробовать, но и научиться готовить, например, скоблянку из мраморной говядины, сростинские пирожки, «Завтрак Калашникова», раки по-сибирски, курник с потрошками, сало со снытью. В отдельном шатре расположится «Дом сибирского чаепития», где гостей познакомят с традиционными русскими напитками: морсами, квасами, сбитнем, травяными чаями.

Плюс к этом гостей ждут мастер-классы по старинным танцам, кукольный спектакль «Пещерный человек», анимационная программа от театра «Куклы-Великаны». Также представят арт-объекты: VR-стенд «Мир глазами пчелы», «Медовая карта Алтайского края», а ещё 17 июля зафиксируют рекорд Алтайского края: приготовят самую длинную колбасу.

«День поля» на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мероприятие не обойдется без концертной программы. На сцене выступят коллективы Алтайского края: ансамбль «Алтай», театр танца «Овация», коллектив «Тараторки» и другие. 17 июля, с 18:10 до 19:00, запланировано выступление знаменитой группы «Любэ» во главе с ее фронтменом Николаем Расторгуевым.

Следует отметить, что впервые на Всероссийском дне поля появится отдельное пространство для детей и подростков — молодежный трек «Поле возможностей». Он включает встречи с блогерами, квизы, танцевальные флешмобы, музыкальный «Агро-фристайл», «Агрокрокодил» и другие активности.

Спортивная программа «Всероссийского дня поля – 2026» на Алтае

16 июля на площадке проведут фермерские игры (перетягивание каната, челночный бег с мешками, переворачивание колеса, полоса препятствий), 17 июля — командный турнир по боксу «Кубок Лиги бокса Сибирь». Для болельщиков также подготовлены активности и конкурс по бамперболу. В перерывах между спортивными состязаниями - выступления команды черлидинга.

Плюс к этому для азартных гостей организуют гонки на мини-тракторах и соревнования по подъёму сырной головки.

«День поля» на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как бесплатно доехать до «Всероссийского дня поля – 2026» на Алтае

Чтобы было удобно добраться до Сибирского агропарка, для гостей организовали бесплатные автобусные рейсы из Барнаула и обратно.

Автобусы будут ходить все дни работы выставки — интервал движения составит от 25 до 35 минут. Маршрут: от площади Советов (пр. Ленина, 57) через пр. Строителей и Павловский тракт до Сибирского агропарка.

Остановки:

- пл. Советов (у отеля «Центральный»);

- «Аптека» (пр. Строителей);

- гостиница «Барнаул» (пл. Победы);

- «Мастерские» (Павловский тракт);

- ул. Панфиловцев (Павловский тракт);

- ТРЦ «Арена» (Павловский тракт);

- п. Прутской.

16 июля запланировано 15 рейсов, 17 июля — более 25, 18 июля — более 10. С полным расписанием и схемой движения можно ознакомиться на сайте выставки «Всероссийский день поля 2026».

Альтернативный вариант проезда — общественный транспорт. До места можно доехать на автобусах № 257, 211, 272, 712, 713, 719, 892. Выходить нужно на остановке перед поворотом на пос. Прутской. Проезд в этом случае оплачивается по установленным тарифам.

Для гостей, которые приедут на личных автомобилях, предусмотрена парковка.

Отметим, что вход на «Всероссийский день поля - 2026» и все мероприятия - бесплатный.

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